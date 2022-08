SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini annuncia Savoldelli

By

Gema Montecatiniterme Basketball da il benvenuto in maglia rossoblu a Nicola Savoldelli, playmaker del 1997 ma atleta già espertissimo di serie B con una stagione alle spalle vissuta anche in A2.

Cresciuto nel settore giovanile di Bluorobica, nella sua Bergamo, ha iniziato a far parte del roster di Treviglio nella stagione 2013/14 in DNA Silver: il vero debutto è dell’anno successivo, con la Stella Azzurra Roma, sempre in serie B.

Ha giocato nuovamente a Treviglio nella stagione 2015/16, appena maggiorenne, poi nella stagione 2016/17 a Valsesia, anno in cui ha raggiunto i playoff. La stagione successiva è arrivata la chiamata della NPC Rieti in serie A2, nella quale il neo acquisto della Gema è arrivato ai 13 minuti di media sul parquet, segno di personalità e di talento a soli 20 anni.

I tifosi rossoblu lo ricorderanno da avversario al Palaterme anche con la maglia di Firenze, quattro anni orsono con un ruolo da protagonista che lo ha visto leader nella formazione arrivata prima alla semifinale di Coppa Italia e poi alla semifinale playoff.

Nel 2019 e nel 2020 ha giocato invece nel sud, a Pozzuoli, con oltre 15 punti di media in campionato e 4.6 assist (prima dello stop per la pandemia a marzo 2020), e l’anno successivo con quasi 14 punti di media a partita in regular season, a cui ha aggiunto 6.4 assist a gara, e quasi 10 punti di media nei playout con cui ha ottenuto assieme ai compagni la salvezza.

L’anno scorso è tornato a casa, a Bergamo, stagione in cui ha segnato oltre 11 punti di media, restando 31 minuti sul campo, e arrivando con la Withu in semifinale playoff persa con Cividale, che poi ha ottenuto la promozione in A2.

Diamo il nostro caloroso benvenuto a Nicola Savoldelli!

