SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini annuncia Toscano

πƒπšπ§π’πžπ₯𝐞 π“π¨π¬πœπšπ§π¨ Γ¨ il quinto acquisto dell’estate per π‹πš 𝐓 π†πžπ¦πš!

Trentuno anni da compiere il 1 settembre, 200 cm per 98 Kg, Γ¨ reduce da otto stagioni consecutive in A2, dove si Γ¨ sempre messo in evidenza per le sue doti di grande agonista e di fighter, ma anche con carisma e caratteristiche da ottimo “collante”.

Nelle ultime due stagioni Daniele ha giocato a Cento in A2, dove Γ¨ stato anche capitano dal settembre 2023, e dove ha totalizzato una media di 6.9 punti, 5.5 rimbalzi. In precedenza ha giocato dal 2019 al 2022 a Torino, sempre in A2, arrivando a sfiorare gli 8 punti e i 4 rimbalzi di media in tre anni di grande impatto.

Ha giocato anche a Legnano e Rieti e nel 2015/16 e 2016/17 anche dalle nostre parti, in B, a Cecina prima e Bottegone poi, confermando le doti di combattente e ottimo rimbalzista.

Diamo il benvenuto a π‹πš 𝐓 π“πžπœπ§π’πœπš π†πžπ¦πš a Daniele!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI