SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini conferma Christian Ghiarè

Gema Montecatini è orgogliosa di annunciare la conferma di Christian Ghiarè , uno dei nostri “prodotti”, guardia di 182 cm del 2002.

Il prossimo sarà ormai il suo quarto anno in pianta stabile nel roster rossoblu, dopo il primo in serie B del 2019, quello in C del 2020 e l’ottima stagione passata, anno in cui ha giocato da vero e proprio senior, segnando punti e trovando tante giocate di personalità nonostante la giovanissima età.

Quella che sta per iniziare sarà però la sua vera prima stagione di serie B in cui guadagnare sempre più fiducia e buoni tiri: in bocca al lupo al nostro Christian!

Uff.Stampa Gema Montecatini