SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini, ecco Filippo Guerra

Gema Montecatini è lieta di dare il benvenuto alla guardia del 1997 Filippo Guerra. Umbro di nascita, per la precisione di Gualdo Tadino, 189 centimetri per 82 kg, è figlio d’arte in una famiglia che ha sempre respirato e masticato basket: mamma Daniela è pugliese ed ha giocato anche in serie A1, babbo Fabrizio ha fatto molte minors ed il fratello Francesco (classe 2000) è ora in forza a Civitanova dopo un periodo ad Orzinuovi.

La carriera di nostro Filippo, che aveva iniziato la stagione in corso con la Pallacanestro Firenze, è iniziata nella nativa Gualdo, con le giovanili, fino all’Under 17 disputata a Fabriano, prima del passaggio per un’esperienza di ben due anni a Latina (il primo nel 2014).

La sua svolta con il trasferimento alla Bakery Piacenza, sempre in B, nel 2016/17, dove è rimasto altri tre campionati, con la promozione in A2 al secondo, ottenuto nel 2018 nelle Final Four proprio giocate al Palaterme.

Da Piacenza nell’estate 2019, dopo un anno in un campionato importante come quello di A2, è passato a Soresina, l’anno che poi è stato sospeso a marzo per il covid, con minuti e percentuali sempre in crescita. Nel 2020 l’approdo a Palermo, ancora in B, con 11 punti media e da aprile a Torrenova dove ha ottenuto la salvezza anche con i suoi punti e con le sue caratteristiche di buon tiratore, ma anche passatore e giocatore di grande duttilità.

Lo scorso anno ha giocato nell’Use Empoli (compagno per metà stagione di Digno): 12,7 punti di media in oltre 30 minuti di utilizzo, cifre confermate anche nei playout salvezza dell’Use in cui è stato determinante per i suoi.

Domenica Guerra sarà già a disposizione di coach Origlio nella trasferta di Varese (ore 18), valida per la seconda giornata del campionato di serie B.

Matteo Baccellini

Ufficio Comunicazione – Gema Montecatini

