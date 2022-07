SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini firma Bruno Duranti

Gema Montecatiniterme Basketball comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo annuale con Bruno Duranti, ala, classe 1993, 197 centimetri di altezza, nato a Maceiò in Brasile.

Bruno ha sempre vissuto in Italia (il babbo Paolo ha giocato a Montecatini negli anni Sessanta anche come compagno del nostro Maurizio Montiani) ed è un’ala molto forte nell’uno contro uno che può giocare anche nel ruolo di 4, avvicinandosi dunque a canestro con “sostanza”.

Cresciuto cestisticamente nella Stella Azzurra Roma, in carriera ha vestito le maglie di Ferentino, Campli, per tre anni in Abruzzo, con una promozione in B, per poi proseguire con Palestrina, Salerno, Lamezia, Palermo (nel 2019, anno in cui sfidò il Montecatiniterme Basketball sempre ben figurando sia in Sicilia che al Palaterme) e Taranto due stagioni fa.

Nel 2021/22 ha giocato nella mitica Viola Reggio Calabria, nel girone D della B: le sue cifre a fine stagione erano di 12,5 punti a partita e di 4 rimbalzi di media.

Benvenuto a Montecatini, Bruno!

Uff.Stampa Gema Montecatini