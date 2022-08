SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini firma Cantagalli

Gema Montecatini è orgogliosa di annunciare la firma di Gianni Cantagalli , esperta guardia tiratrice del 1988, livornese di nascita con una lunghissima esperienza nei parquet di serie B.

L’esordio risale alla stagione 2004 con il Basket Livorno dove è rimasto per quattro stagioni. Nel 2008 si trasferito per la prima volta al Ruvo di Puglia in B2. L’anno seguente, a soli 21 anni, la sua prima esperienza a Latina in A2.

Dopo la promozione in Lega2 con il Basket Trapani (2010/11), è passato poi a Matera, Recanati e successivamente alla Due Esse Martina Franca.

Nel dicembre 2013 ha firmato con il Basket Lugo, poi è passato all’Affrico Basket Fiorentina, per poi completare la stagione nel Club Pallacanestro Empoli in Serie C (16 punti di media).

Dal 2015 ha vestito per due anni le maglie di Matera, in A2 il primo anno e in serie B il secondo, restando sempre oltre i dieci punti di media.

Dal 2017/18 Cantagalli è passato in Abruzzo a Campli (oltre 14 punti anche ai playoff), mentre dal 2018 al 2020 è stato uno dei punti di forza di Bisceglie (17,5 punti e 12). Le ultime due stagioni le ha vissute sempre al sud, e sempre in serie B, con Ruvo di Puglia, salendo anche a 15 punti realizzati.

Uff.Stampa Gema Montecatini