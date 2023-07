SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini firma Lorenzo Passoni

Lorenzo Passoni è un nuovo acquisto rossoblù e vestirà la maglia di Gema Pallacanestro Montecatini!



Nato a Firenze il 30 luglio 1997, 197 cm per 90 kg, Lorenzo è un 2-3 dalle spiccate doti offensive e con una buona attitudine difensiva.

Lo scorso anno ha giocato fino a Natale con la Pallacanestro Firenze per poi approdare alla corte di coach Del Re, che ritrova a Montecatini, con la maglia della Bakery Piacenza. Per lui in 14 sfide di stagione regolare, 10 punti di media e tanta sostanza nel portare i biancorossi alla vittoria nel play-in contro Senigallia. Nel 2016/17, a soli 19 anni è già protagonista con Enic Firenze in B, con quasi 10 punti di media in 27 minuti. Dopo due anni in C, vincendo anche un campionato a Firenze nel 2018/19 con 38 gare vinte consecutive, nel 2019/20, in B, ha giocato ancora alla All Food Enic Firenze: in 21 partite, prima della sospensione della stagione per il Covid, segna 11,5 punti con il 54% nel tiro da 2 e con 5,5 rimbalzi di media.



Nel 2020/21 è in B con coach Del Re a Firenze: subisce un brutto infortunio a inizio anno, ma poi rientra dopo cinque mesi e fa subito salire a 14 di media i suoi punti con il 54% da 2 e il 30% da 3, confermandosi anche ai playoff come terminale di riferimento dei gigliati. Nella stagione 2021/22 ha viaggiato a 16 punti di media (terzo marcatore del girone A) con il 60% da 2, il 40% da 3 e il 74% dalla lunetta: a livello di cifre forse la sua migliore annata in una carriera che deve ancora dire moltissimo.



“Passoni l’ho allenato per 4 stagioni a Firenze e per metà campionato a Piacenza lo scorso anno. Ha contribuito sempre a raggiungere traguardi importanti – dice coach Del Re – con doti tecniche ma anche di collante del gruppo. Col tempo ha aggiunto al bagaglio difensivo anche molte armi in attacco. Sarà determinante come guardia o ala nei nostri equilibri su entrambi i lati del campo, è un giocatore ormai importante per questa categoria”.



Benvenuto a Montecatini Terme, Lorenzo!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI