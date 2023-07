SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini ingaggia Federico Pirani

Benvenuto nella famiglia Gema a Federico Pirani, terzo acquisto di questo mercato estivo 2023. Federico è un centro del 2002, alto 203 cm per 100 kg, nativo di Torino.

Nelle ultime due stagioni ha indossato prima in A2 la maglia della Reale Mutua Torino, lo scorso anno era invece dal nostro ex coach Federico Campanella a Ruvo di Puglia, nel girone D della B. Stagione in cui ha giocato una media di 12 minuti, segnando 4,3 punti e prendendo 2 rimbalzi, come cambio dei titolari nel pitturato.

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI