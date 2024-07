SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini ingaggia Mattia Acunzo

๐Œ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐š ๐€๐œ๐ฎ๐ง๐ณ๐จ รจ il secondo nuovo arrivo in maglia La T Tecnica Gema!

Ala – Centro classe 2000 (24 anni compiuti 20 giorni fa) di origini campane. Alto 203cm per 102kg ha disputato l’ultima stagione in maglia Lars Arechi Salerno, dove si รจ messo in evidenza con 14 punti segnati e quasi 7 rimbalzi a partita, cifre confermate anche nei playout. Un giocatore in ascesa e di impatto per l’area colorata della Pallacanestro Montecatini.

Mattia ha iniziato a giocare a Moncalieri e successivamente con la Mens Sana Siena, poi nel 2017 si รจ trasferito in America, dove ha vinto 2 titoli statali consecutivi con la Kennedy Catholic High School (nella finale del 2018/19, da neo maggiorenne, ha chiuso con 18 punti, 8 rimbalzi) poi รจ arrivato il debutto a Toledo in NCAA, poi nel 2022 eccolo con la Robert Morris University in Pennsylvania.

Benvenuto a Montecatini, Mattia!

