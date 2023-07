SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini ingaggia Nicola Mastrangelo

Nicola Mastrangelo e’ il quarto nuovo acquisto della stagione 2023/24 di Gema Pallacanestro Montecatini!

Classe 1998, è un esterno di grande fisicità, agonismo e capacità difensiva ma anche dall’indubbio impatto offensivo: cresciuto nelle giovanili di Ferrara, città dove è nato e dove ha conquistato il titolo nazionale under 20 da protagonista, ha debuttato da professionista in prima squadra in A2 nella stagione 2016/2017.

E’ reduce da un campionato con la Real Sebastiani Rieti, nel girone C, squadra che è arrivata alle Final Four promozione ed è stata poi ripescata in A2: per Nicola 7,8 punti in 25 minuti e 5 rimbalzi, con tanta sostanza anche nella seconda fase dei playoff, in cui è salito a 9 punti di media, il 40% da 3 e il 54% da 2 oltre alla solita determinazione difensiva.

Due anni fa è stato a San Miniato, in maglia Le Patrie: 13,5 punti di media, con il 55 % da 2 e il 30% da 3, cifre confermate anche nelle 14 sfide dei playoff in B, in cui ha catturato anche 5 rimbalzi a partita.

In precedenza era stato in B a Cento, dove aveva conquistato la promozione in A2, per poi passare dalla stagione 2018/2019 a Ozzano. A Ozzano è cresciuto molto nelle sue tre stagioni per arrivare nel 2020/21 a raggiungere gli 11 punti di media, con circa 30 minuti giocati, 3 assist a partita, più del 50% da due e 30% da tre.

Benvenuto a Montecatini, Nicola!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI