SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini ingaggia Paolo Zanini

A tre anni di distanza dalla stagione 2019/20 l’ultima in serie B, interrotta dal covid, Montecatiniterme Basketball torna ad abbracciare Paolo Zanini nel reparto dei lunghi.

Classe 2000, è nato il 2 dicembre, 197 centrimetri, prodotto delle giovanili del Don Bosco Livorno, dopo i due anni in maglia rossoblu (2017-2020), Zanini ha giocato con la maglia di Chiusi prima, vincendo il campionato e ottenendo la promozione in serie A2 nella primavera 2021 ai playoff (14 minuti e e 5 punti di media) mentre lo scorso anno era a Cecina, stagione conclusa con la retrocessione in C Gold ma che gli ha fatto fare ancora grande esperienza sotto canestro con oltre 24 minuti in campo di media.

Bentornato Paolo!

Uff.Stampa Gema Montecatini