SERIE B UFFICIALE – Gemini Mestre, la regia è affidata ad Andrea Mazzucchelli

La Gemini Mestre annuncia l’arrivo di Andrea Mazzucchelli, play guardia esperta, classe 1994 di 187 centimetri per 84 kili, elemento voluto e molto conosciuto da coach Cesare Coccia che lo scorso anno aveva allenato a Vicenza ma che lo stesso nuovo tecnico mestrino aveva guidato anche nelle giovanili della Blu Orobica Bergamo, team dove Mazzucchelli è cresciuto essendo originario proprio di Bergamo.

Il nuovo play mestrino fa il suo debutto in serie B nel 2013/14 ad Orzinuovi dove si ritaglia degli spazi per tre campionati fino al passaggio a San Miniato nel 2018/19, dove nel girone A di serie B chiude con 27 presenze e 327 punti, anno in cui raggiunge i playoff che conclude con 36 punti in 3 presenze. L’anno successivo – interrotto dalla pandemia di Covid – passa a Vigevano gioca 22 partite mettendo dentro 210 punti. Nella stagione 2020/21 rimane a Vigevano dove raggiunge nuovamente i playoff e gira complessivamente con una media di 11 punti e 3 assist a partita. Lo scorso anno torna alla corte di Cesare Ciocca con la maglia di Vicenza, squadra che conduce ai playoff e con cui registra ancora una media di 11 punti e 3,1 assist a partita conditi dalle seguenti percentuali che sono il 44,2% da 2, 33,5% da 3 ed il 78,5% dai liberi.

Tutta la Gemini Mestre dà il benvenuto ad Andrea Mazzucchelli!

Uff.Stampa Gemini Mestre