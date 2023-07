SERIE B UFFICIALE – Gemini Mestre, sotto canestro c’è Ivan Morgillo

Ivan Morgillo – fratello maggiore di Alessandro anche lui cestista – comincia a calcare i parquet di serie B nella stagione 2012/13 con la maglia del Trapani nel girone C dove si presenta con 61 punti in 27 presenze, da là passa ad Avellino in serie A1 dove fa registrare qualche presenza prima di tornare in serie B dove approda nel basket Martina Franca nel 2015/16, team dove si conferma elemento pronto per la categoria realizzando 163 punti in 11 partite, cifre che lo spingono poi a San Severo, Lecco, Fabriano fino all’approdo all’Antenore Energia Padova del 19/20 dove interrompe la sua stagione a causa covid con una media di 13 punti e 6 rimbalzi a partita. A Padova sponda Virtus comincia anche la stagione successiva dove centra proprio contro Mestre la sua prova più convincente – 28 punti – prima di accettare la chiamata della Libertas Livorno dove arriva nel 21/22 mettendo a segno una media di quasi 10 punti e 6 rimbalzi a partita: la scorsa stagione il ritorno a Padova sponda Guerriero.