SERIE B UFFICIALE – Gennaro Sorrentino torna a Sant’Antimo

La PSA Partenope Sant’Antimo è orgogliosa di annunciare di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Gennaro Sorrentino, play-guardia classe 1985, che tornerà al PalaPuca dopo averci giocato per due stagioni tra il 2006 e il 2008. Furono due annate eccellenti per il ragazzo di Afragola che a 21 anni chiuse la prima a 12.1 punti di media che divennero 15.7 l’anno dopo. Numeri che gli valsero il pass per la LegAdue e per una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Per lui, svezzato dal vivaio della Fortitudo Bologna, 17 stagioni tra A2 e B, con esperienze in piazze storiche come Reggio Calabria, Bologna e Scafati. Dal 2017 ha vestito le maglie di Napoli, Salerno (12 punti di media nella B 2017/2018) e Cassino, con cui ha chiuso l’ultimo campionato di A2 con 5.8 punti e 2 assist in 22 minuti di utilizzo. Gennaro Sorrentino si allenerà con la squadra già questa sera e domenica esordirà contro la Luiss Roma al PalaPuca.

“Siamo davvero felici di aver colto quest’opportunità di mercato e di poter rivedere Gennaro a Sant’Antimo, dove aveva lasciato ottimi ricordi – dice il GM della Geko Vittorio Di Donato -. Purtroppo per Luca Izzo si prevedono tempi di recupero molto lunghi e Giovanni Gambarota difficilmente rientrerà prima della pausa per la Coppa Italia. La situazione infortuni ci ha costretti a tornare sul mercato, ma questa soluzione non l’avevamo neanche contemplata fino a mercoledì, ci si è prospettata all’improvviso e abbiamo concluso la trattativa in pochissime ore, segno che da entrambe le parti c’era voglia di trovare l’accordo”.

“Sono molto contento di tornare a Sant’Antimo – conferma Gennaro Sorrentino – che è stata tappa cruciale per la mia carriera. Per me è un po’ come tornare a casa, in famiglia, e questa è stata una motivazione determinante nella mia scelta. So che andrò ad inserirmi in un gruppo che funziona, che sta facendo molto bene e che soprattutto si sta divertendo – continua il play – lo farò con la massima umiltà nella speranza di poter dare il mio contributo per quelle che sono le mie caratteristiche e di potermi divertire con loro. So anche che domenica si torna al PalaPuca, io l’ho visto pieno e so bene che spinta possa dare ad una squadra, che fattore campo possa produrre. A Sant’Antimo c’è sempre stata grande passione per la pallacanestro, sono sicuro che domenica dopo domenica la gente sugli spalti aumenterà e tornerà ad essere decisiva al nostro fianco”.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo