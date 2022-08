SERIE B UFFICIALE – Genovese prima new entry di Bergamo

Un rinforzo di grande esperienza e qualità, nel Roster della BB14 arriva Salvatore “Totó” Genovese, classe 1987, ala grande di 200 cm. Una carriera lunga 20 anni la sua, dall’esordio in una squadra senior nel 2001, a soli 13 anni con la maglia della Don Bosco Trapani (squadra di serie C2) alla Serie A e A2 con le maglie di Varese, Messina, Roseto, Treviglio e APU Udine.

Le stagioni più importanti le ha giocate a Varese e Bologna, sponda Fortitudo, squadra con la quale ha conquistato la promozione in A2. Poi tanta Serie B in piazze importanti come Orzinuovi, Montichiari, Piombino e Firenze per tornare in A2, a Udine nel 2018. L’ultima stagione Salvatore l’ha giocata in B, la prima parte nei Tigers Cesena, poi, da gennaio a Crema. Stagione che per Genovese si è chiusa con una media di 15,7 punti a partita.

Salvatore Genovese (ala BB14): “Conosco bene BB14 e Bergamo, ci ho giocato varie volte da avversario, quando vestivo le maglie di Montichiari e Orzinuovi, anche lo scorso anno nella seconda parte di stagione con la maglia di Crema. Sono contento di far parte di un team ambizioso, sarà un campionato di serie B inconsueto a causa della riforma, dobbiamo farci trovare pronti sin dall’inizio. Ho letto della collaborazione con BluOrobica che è da anni tra le eccellenze giovanili lombarde e non solo, sarà un’opportunità di crescita per i giovani che saranno aggregati, ci permetterà di rendere competitivi tutti gli allenamenti e preparare al meglio le partite”.

