SERIE B UFFICIALE – Georges Tamani alla Pallacanestro Roseto

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo con l’atleta di origine camerunense Georges Tamani per la stagione 2023/2024.

Ala-pivot di 198 cm classe 2002, cresce nel SocialOsa Milano, con cui debutta anche tra i senior in Serie C Silver nella stagione 2018/2019, per poi trasferirsi all’Aurora Desio nel 2020/2021, nella quale disputa anche il campionato Under 19 d’Eccellenza oltre ad esordire in Serie B nella stagione successiva, facendo anche ulteriore esperienza in Serie C Gold alla Libertas Cernusco.

Passa a Pozzuoli in Serie B nel girone D ad inizio 2022/2023, viaggiando alla media di 6,4 punti con il 56% al tiro da 2 e 6,2 rimbalzi in quasi 18 minuti in campo nelle 17 gare disputate (6 punti e 7 rimbalzi in 28 minuti in campo nella partita disputata al PalaMaggetti contro i biancazzurri in occasione della decima giornata di andata), prima di trasferirsi a metà campionato ai Tigers Romagna nel girone C, dove in 12 presenze viaggia alla media di 2,7 punti e 3,0 rimbalzi in 11,5 minuti giocati.

Tamani è un lungo prevalentemente interno dotato di fisicità ed atletismo, oltre che essere un ottimo rimbalzista in entrambi i lati del campo.

