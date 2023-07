SERIE B UFFICIALE – Giacomo Cecchinato resta alla Virtus Padova

Il classe 2001 sarà a disposizione di Coach De Nicolao per la terza stagione

Altra importante conferma in casa Virtus Basket Padova in vista del campionato di Serie B Nazionale: il giocatore Giacomo Cecchinato farà parte del roster neroverde anche nella stagione 2023/2024.

La guardia classe 2001, dopo un’annata importante, nella quale ha fatto entusiasmare i tifosi neroverdi con le sue giocate e le sue triple incredibili, sempre decisive, vestirà così per il terzo anno la maglia Virtus. Nell’ultima stagione, chiusa in crescendo, è spesso risultato un vero fattore: nei PlayIn contro Monfalcone ha fatto registrare 16.6 punti e 15.8 di valutazione di media a partita con il 35% da tre punti, spostando di fatto gli equilibri nei momenti cruciali di Gara 4 e Gara 5. Il giovane padovano, in questi primi due anni in neroverde, ha trovato spazio nelle rotazioni e ripagato la fiducia di Coach De Nicolao, arrivando a collezionare un totale di già 68 presenze in Serie B con la maglia Virtus.

A margine del rinnovo, Giacomo Cecchinato commenta: “Sono molto contento di poter continuare a vestire la maglia della Virtus e proseguire insieme il percorso che abbiamo intrapreso nelle ultime stagioni. L’anno scorso abbiamo fatto un buon campionato e raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, togliendoci molte soddisfazioni durante l’anno e andando vicini a un posizionamento di classifica molto alto. Dal punto di vista personale sono riuscito a esprimermi bene grazie al sistema di gioco scelto da Coach De Nicolao, nel quale ho sempre trovato spazio e libertà nelle scelte di tiro. Il mio obiettivo per la nuova stagione è quello di arrivare fisicamente pronto per fare un campionato importante, e riuscire poi nel corso dell’anno a migliorare ancora dal punto di vista cestistico puntando a trovare sempre maggior continuità di rendimento. In queste settimane ho sentito il Coach, con cui abbiamo piena sintonia su quello che sarà il mio ruolo in questa stagione all’interno del sistema di gioco che ha delineato e questa è una delle principali ragioni che mi hanno spinto ad accettare la proposta di rinnovo in Virtus.”

UFF.STAMPA VIRTUS PADOVA