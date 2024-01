SERIE B UFFICIALE – Giacomo Filippini firma con Ozzano

La Società Logimatic Group Ozzano è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Filippini fino al 30 giugno 2025.

Pivot, nato il 25 settembre 1991 a Lugo (RA), Giacomo è il secondo rinforzo dei New Flying Balls. Alto 204 cm per 98 kg, va ad arricchire e portare esperienza nel pacchetto lunghi formato da Ly-Lee e Martini.



CARRIERA

La sua ultima avventura si è conclusa, ufficialmente, mercoledì 3 gennaio scorso, quando la General Contractor Jesi l’ha escluso dalla rosa della prima squadra. Un’esperienza, quella nelle Marche, conclusasi con un bilancio positivo dall’estate 2022: 11.5 punti di media la scorsa stagione – con 8.67 ai playout – e 10.83 negli ultimi mesi, con la percentuale del 57% da tre punti che contribuirà a dare una mano ai biancorossi. Soprattutto, a rimbalzo conta una media di 5 palloni recuperati tre le due stagioni. Si tratta di un ritorno a casa, dato che è cresciuto tra Massa Baskey 1947 e Basket Budrio, centrando la sua prima stagione nei professionisti nel 2011-2012 con la canotta di Biancoblù Basket e Conad Bologna, in LegaDue. Una breve comparsa nell’Aget Service Imola gli spalanca le porte di San Severo, dove comincia a trovare una continuità – nel 2013-2014, festeggiando la vittoria in C Regionale – interrotta quando lo chiama la Virtus Imola, portandolo in C Gold nuovamente in Emilia-Romagna. Nell’estate 2016 intraprende la strada di Lugo, nella stessa categoria, giocando un brutto scherzo proprio a Ozzano: un suo canestro porta la serie playoff a Gara3, poi persa, rimandando la promozione in Serie B ai biancorossi. Le successive esperienze lo confermano, ancora, in Serie B tra Antenore Energia Virtus Padova Vigevano, Faenza e Fiorenzuola, dove registra 15.53 punti di media in 30 gare, oltre al 58% da due e 10.9 rimbalzi.