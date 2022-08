SERIE B UFFICIALE – Giacomo Maspero firma con Desio

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare l’accordo raggiunto con l’ala di 204 cm Giacomo Maspero. Il classe ’92 nativo di Como è prodotto del settore giovanile di Pallacanestro Cantù, con cui ha esordito in serie A1 nella stagione 2010/11. Nella stagione successiva per lui esperienza in DNB a Sangiorgese, dove dopo una sola annata saluta per accasarsi in DNA a Treviglio. Per lui poi tanta serie A2 con le maglie di Brescia, Recanati, Verona, Jesi, San Severo e Ravenna, con un ritorno in A1 a Cantù nella stagione 2017/18. Lo scorso anno ha conquistato la salvezza in serie B ad Olginate, dove ha chiuso con 14 punti e 7 rimbalzi di media in 30 minuti di impiego. Maspero è un giocatore che si fa notare per la sua tecnica oltre che per la sua fisicità, avendo anche punti nelle mani. Pericoloso anche da dietro l’arco, darà un contributo importante al team di Gallazzi in ambo i lati del campo. Benvenuto a Desio Giacomo!

Uff.Stampa Aurora Desio