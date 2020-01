SERIE B UFFICIALE – Giacomo Sgorbati a Jesi

L’Aurora Basket è lieta di annunciare l’arrivo di Giacomo Sgorbati alla corte di Marcello Ghizzinardi sino al termine della corrente stagione sportiva.

Ala di 200 centimetri per 95 chili cresciuto nel vivaio della BSL San Lazzaro, ma con un anno passato in prestito all’Assigeco Casalpusterlengo con cui ha disputato le Finali Nazionali DNG da protagonista nel 2015 (stagione in cui ha disputato anche gli Europei Under 18 con la maglia azzurra), Sgorbati è reduce dalla vittoria del Campionato e la conquista dello Scudetto Dilettanti con la Fortitudo Bologna. Sgorbati è un pretoriano di coach Antimo Martino che, dopo averlo allenato due anni a Ravenna, l’ha portato con sé anche nell’avventura alla Effe: nella stagione sotto le due Torri l’ala classe 1997 ha realizzato la sua miglior prestazione proprio contro l’Aurora Basket, siglando 14 punti e catturando 6 rimbalzi in 22’ di utilizzo con un ottimo 4/5 dal campo. Prima di Bologna, c’è stato il biennio con Ravenna in cui Sgorbati ha fatto intravedere tutto il suo potenziale: da under, infatti, si è messo in mostra uscendo dalla panchina, forte di un atletismo e un dinamismo prorompenti, frutto di due gambe davvero esplosive, e una mano educata che ne facilitano le doti realizzative.

Arrivato nella giornata odierna a Jesi, Sgorbati si allenerà coi nuovi compagni e sarà a disposizione di coach Ghizzinardi sin dalla trasferta di Teramo. L’ala di Castel San Pietro Terme vestirà la maglia numero 0 dell’Aurora Basket Jesi e sarà presentato domani alle 18:15 presso la sala stampa dell’Ubi Banca Sport Center.

