SERIE B UFFICIALE – Giacomo Sgorbati torna a Imola

L’Andrea Costa Imola Basket è orgogliosa di annunciare il ritorno di Giacomo Sgorbati in Biancorosso. Il giovane imolese torna a calcare il parquet del PalaRuggi dopo aver militato all’Andrea Costa nella stagione 2015/2016 sotto le direttive di Coach Ticchi. Dopo due anni da protagonista alla Piero Manetti Ravenna ed una promozione in Serie A con la Fortitudo Bologna.

Giacomo torna ad indossare i colori della propria città:

“Fa uno strano effetto tornare a Imola, sicuramente positivo. Torno dopo tanti anni, nella mia città, a giocare davanti ai miei amici e famiglia, non vedo l’ora di ricominciare.”

Continua:

“Ad allora ero molto più giovane e meno maturo, torno con più esperienza nel mio bagaglio cestistico, con un ruolo più importante che mi stimola ad essere focalizzato sulla prossima stagione. I miei obiettivi e quelli della Squadra vanno di pari passo: fare il meglio possibile e per poterlo fare la Squadra avrà bisogno dell’apporto di tutti. Meglio faremo come singoli, più lontano arriveremo come gruppo.”

Apportiamo un altro tassello di spessore nel nostro mosaico: BENTORNATO JACK!

FONTE: Area Comunicazione Andrea Costa Imola Basket