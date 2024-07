SERIE B UFFICIALE – Gianluca Frattoni nuovo playmaker di Piombino

Terzo colpo in entrata fra i gialloblu, ancora un giovanissimo di talento per coach Zanchi, è Gianluca Frattoni, nato in Argentina, a Santa Fè, il 7 aprile del 2004, è un play di 190 cm.

Giocatore di prospettiva, dotato dell’estrosità classica dei play argentini, grazie ad una eccellente visione di gioco, è più portato all’assist che alla conclusione personale. Ha vissuto le sue prime esperienze nei campionati giovanili argentini, ma è atleta di formazione italiana.

La sua carriera in Italia conta già molte esperienze, nonostante la giovane età. Oltre quelle nelle giovanili, a Sant’Antimo, le prime da senor con la Virtus Molfetta, in C gold a soli 16 anni. Nel 2022, a 17, va alla Sebastiani Rieti, in serie B. In una super squadra che punta alla promozione, si trova dietro a giocatori del calibro di Franko Bushati e Alessandro Piazza e così raccoglie solo 11 presenze. Nel 2023, in A2, è confermato nel roster dei laziali, a copertura di altri due play di livello, come Marco Spanghero e Giacomo Sanguinetti. Nel secondo anno con i laziali, conta 20 presenze da 5’ di media, non entrando in sole 4 partite. Nelle poche occasioni dimostra un buon tiro dalla distanza, con un 5 su 10 in campionato, con un high di 9 punti in 11’ contro la Luiss Roma. Dopo la metà di gennaio, viene ceduto in prestito a San Severo, in B nazionale. Coi pugliesi riesce a ritagliarsi più minuti, 19’ di media, con 5,7 punti e 2,8 assist. Nelle 14 presenze va due volte in doppia cifra, contro Mestre, con 15 punti e contro Taranto, con 16.

Questo è il messaggio che ci ha mandato dalla sua Argentina, dove è al momento:

“Spero sia un grande anno a livello collettivo e individuale, sono contento di stare in una società che ha avuto fiducia su di me, con un allenatore esperto e bravo come Andrea, ringrazio tutti per questa possibilità che mi hanno dato. Voglio anche ringraziare il mio ultimo coach, Luciano Nunzi, che a San Severo, mi ha dato la possibilità di giocare e di mettermi in mostra. Ora aspetto con ansia il momento di iniziare, per sentire il calore della gente di Piombino al palazzetto.”

