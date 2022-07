SERIE B UFFICIALE – Gianluca Giorgi è il nuovo centro di Fiorenzuola

By

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Gianluca Giorgi per la stagione 2022/2023 di Serie B Old Wild West.

Nato a Peccioli (PI) nel 1995, Giorgi è un centro di 200 cm che nell’ultima stagione ha giocato per la Elachem Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 con 8,2 punti e 6 rimbalzi di media a partita in 22 minuti di utilizzo.

Centro atletico con mani educate anche per tiri dall’arco, Giorgi è un giocatore adatto per il gioco di coach Gianluigi Galetti grazie alla sua bidimensionalità.

Il centro toscano ha maturato un’ampia esperienza in categoria, oltre che con Vigevano, con le casacche di Valsesia Basket Borgosesia, Iseo, Libertas Livorno, Alba e Montecatini.

Ecco le prime parole di Giorgi con la maglia di Fiorenzuola Bees: ”Sono contento di essere a Pallacanestro Fiorenzuola 1972; il coach mi ha presentato il progetto e fatto capire come intende gestire la stagione, e sono stato subito contento di accettare la proposta.

Quando ho giocato contro ai Bees in questi anni sono rimasto folgorato da tante cose anche attorno alla squadra. L’ambiente è positivo, tranquillo e c’è la dose di simpatia come quella che ho visto a Vigevano quando ci avevate preparato la sorpresa social -C’è posta per te-, che aveva fatto ridere tutti.

Credo che si lavorerà tanto e bene; questo mi piace, e garantisco un impegno massimo per poter dare il mio contributo su entrambi i lati del campo e fare il meglio possibile.”

