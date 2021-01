SERIE B UFFICIALE – Gianluca Quarta lascia la panchina di Nardò

Il dirigente della Pallacanestro Nardò Ivan Marra ha detto in un lungo video: “Andiamo avanti senza coach Quarta. Siamo dispiaciuti e amareggiati per come sia andata. A lui un enorme GRAZIE per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti, per le qualità umane e professionali. Ora ci prendiamo 48 ore per capire quanto accaduto e lunedì avremo l’assemblea societaria. Intanto la squadra sarà affidata al vice per l’allenamento di oggi e la partita di domani contro Catanzaro”.

Uff stampa Pall Nardò