SERIE B UFFICIALE – Gianmarco Fiusco resta alla Virtus Imola

La Società Virtus Neupharma Imola è lieta e orgogliosa di confermare come il play/guardia classe 2003 Gianmarco Fiusco (192cm x 85kg) abbia esteso il proprio accordo alla stagione 2024/25.

Fiusco ha lavorato in questi mesi a stretto contatto con lo staff medico giallonero che ha accompagnato passo passo in una riabilitazione piena e controllata. L’atleta sarà a disposizione di coach Galetti a partire dal raduno.

Carlo Marchi (DS Virtus Neupharma Imola): “Fiusco aveva già firmato lo scorso anno il contratto per questa stagione e siamo ben felici che il suo percorso di riabilitazione stia procedendo molto bene. Siamo sicuri e certi sarà un giocatore importantissimo per noi perché ha capacità tecniche non indifferenti e in più può giocare in diversi ruoli che non è una cosa da poco. Riponiamo in lui tante aspettative, senza forzare con i giusti tempi di recupero”.

Gianmarco Fiusco (Guardia Virtus Imola): “Volevo ringraziare la società per l’enorme fiducia che mi sta dando in questo periodo, sono super carico e pronto per l’inizio della nuova stagione. Non vedo l’ora di ritrovare i tifosi carichi al palazzetto a sostenere la squadra! Ci vediamo a settembre, VIRTUSSINI!!”.

Area Comunicazione Virtus Imola