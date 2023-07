SERIE B UFFICIALE – Gianmarco Leggio firma con Ruvo di Puglia

La società Tecnoswitch Pall. Ruvo di Puglia – Talos Basket Ruvo dà il benvenuto all’ala-pivto Gianmarco Leggio, proveniente da Gianmarco Leggio, scuola Brindisi, e proveniente dall’A2.

Classe 1994, nativo di Mesagne, fa tutta la trafila delle giovanili con la New Basket Brindisi, con la quale arriva anche a respirare il profumo della Serie A nella stagione 2013/2014, arrivando anche alle Final Eight di Coppa Italia. La stagione successiva lascia Brindisi per trasferirsi a Monteroni in Serie B, poi Jesi in A2 nella prima parte di campionato per poi trasferirsi nuovamente in Serie B, firmando con Bisceglie, dove viene confermato anche per la stagione successiva (9.5 punti e 5.1 rimbalzi). Nel 2017 arriva a Salerno, dove vi resterà fino al termine della stagione 2019/2020. L’anno successivo è protagonista ad Ancona, dove viaggia a 17.0 punti di media, oltre ai 7.0 rimbalzi ed il 48% da tre punti. Gli ottimi risultati gli valgono la chiamata della JB Monferrato in Serie A2 dove approda a partire dalla stagione 2021/2022. Leggio disputa un’ottima prima stagione in rossoblu con 9.2 punti di media e il 43% da tre.

Prossimo al matrimonio, gli auguriamo buona vita e una super stagione in biancoazzurro.

UFF.STAMPA PALL RUVO DI PUGLIA