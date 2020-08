SERIE B UFFICIALE – Gigi Dordei entra nel coaching staff di Ozzano

Importante new entry all’interno dello Staff tecnico della Sinermatic Ozzano per la stagione 2020/21. La Società New Flying Balls infatti è lieta di comunicare che “Gigi” Dordei entra a far parte del coaching staff biancorosso e, compatibilmente con i propri impegni professionali e cestistici (Gigi quest’anno indosserà la canotta della S.G. Fortitudo nel campionato di C Silver emiliano romagnolo), si occuperà principalmente degli allenamenti individuali e dello sviluppo dei giocatori, con particolare attenzione al reparto dei “lunghi”.

Ma come è avvenuta l’opportunità di avere Dordei come parte del coaching staff? “Con la Società ci siamo sempre detti che avremmo voluto collaborare in qualche modo – racconta “Gigi” – e questa, parlandone anche con coach Federico Grandi, ci è sembrata la soluzione più giusta.”

Quali sono le aspettative dell’ex ala-pivot numero 21 su questa nuova esperienza? “L’aspettativa principale in questa collaborazione è il gusto di poter lavorare con dei ragazzi giovani potendoci scambiare qualcosa, io la mia esperienza ricambiata dall’energia e il gusto per il gioco che un gruppo di ragazzi può darti indietro. Inoltre fare parte del gruppo Flying e continuare a rimanere a contatto con le persone che ne fanno parte è qualcosa che mi arricchisce.”

Ma che cosa pensa Gigi Dordei dei nuovi Flying, una squadra mai stata così giovane come quest’anno? “Per diversi motivi era giunto il momento di chiudere un ciclo e di aprirne uno nuovo. Dal momento che si è deciso di puntare sui giovani condivido il fatto di farlo pienamente.” “Questa – prosegue ancora Dordei – sarà una squadra dove molti ragazzi avranno la possibilità e il dovere di prendersi tante responsabilità e questo è il modo migliore di far crescere un giovane. Questa squadra porta con se un grande potenziale e – conclude “Gigi” – se troveremo il modo di esprimerlo potremo toglierci qualche soddisfazione”.

FONTE: Area Comunicazione Sinermatic Ozzano