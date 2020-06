SERIE B UFFICIALE – Gioacchino Chiappelli estende e resta a Cesena

Secondo miglior marcatore bianconero nella passata stagione, Gioacchino Chiappelli difenderà la maglia dei Tigers Cesena anche per quella entrante. Lungo dinamico, che coach Di Lorenzo “vede” anche nel ruolo di ala piccola per la sua attitudine al tiro dall’arco ed al suo dinamismo difensivo, Chiappelli è giunto a Cesena la passata stagione dopo due anni trascorsi a Faenza. Abile a rimbalzo e in post-basso, Gioacchino Chiappelli sa destreggiarsi anche fronte a canestro attaccandolo in palleggio e sarà una pedina fondamentale nello scacchiere cesenate, per sviluppare quel gioco in velocità ed atletico che quest’anno caratterizzerà le tigri di Di Lorenzo. Con il 57% al tiro da 2 e 6,3 rimbalzi di media nella stagione appena conclusa in Romagna, anche Chiappelli ha accettato la riduzione dell’ingaggio pur di rimanere a Cesena e si aggiunge a Battisti, Dagnello e Marini iniziando così a delineare un roster in linea con gli obiettivi societari da poco dichiarati, ovvero quelli di disputare nuovamente una stagione da protagonisti pur con un occhio doverosamente puntato sulle spese che il binomio Palazzi – Di Lorenzo sosterranno nella composizione della squadra.

FONTE: Ufficio Stampa Tigers Cesena