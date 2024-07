SERIE B UFFICIALE – Gioacchino Chiappelli firma con Andrea Costa Imola

Gioacchino Chiappelli è un nuovo giocato dell’Andrea Costa Imola!

Un vero e proprio colpo di basket mercato per i biancorossi che firmano un giocatore d’esperienza e della mentalità vincente come Chiappelli.

L’ala forte approda alla corte di Coach Angori dopo aver militato nelle formazioni di Scandiano, Faenza, Cesena, Ozzano e la Virtus Imola.

Classe 1991, 200 cm per 87kg, il “quattro” bolognese è uno dei giocatori più rappresentativi della categoria: forte sotto canestro, grinta e “cazzimma” i suoi marchi di fabbrica

Le prime parole in biancorosso di Gioacchino: “Sono molto entusiasta e carico di unirmi a questo progetto, che è un progetto ambizioso e motivante.

Sono contento di giocare un altro anno in B nazionale, campionato che lo scorso anno è stato stimolante e di alto livello. Son venuto all’Andrea Costa per fare bene e far divertire il nostro pubblico, che chiaramente saluto e vedrò presto al PalaRuggi!”

Pronto a vestire la maglia numero 19, benvenuto in biancorosso Gioa!

