SERIE B UFFICIALE – Gioacchino Chiappelli rinnova con Ozzano

C’è anche Gioacchino Chiappelli nel Roster Sinermatic 2022/23. La Società New Flying Balls, infatti, comunica che è stato raggiunto l’accordo con l’ala forte bolognese per il prolungamento del proprio contratto per la prossima stagione; Chiappelli, pertanto, dopo il campionato appena concluso con 10,6 punti segnati, 7,5 rimbalzi catturati e 2,7 assist serviti a partita, continuerà a vestire biancorosso.

“Sono molto contento di poter ancora giocare ad Ozzano” – afferma il numero 19 Sinermatic. “Qui mi sono trovato molto bene fin da subito, in più c’è lo stimolo di fare meglio rispetto alla scorsa stagione in quanto il nostro lavoro non è finito e vogliamo cancellare quel po’ di amaro in bocca che ci è rimasto per come è andata. Un altro aspetto che mi ha spinto a rimanere – prosegue Chiappelli – è stato il fatto che ritroverò molti dei miei compagni nonché lo staff tecnico con coach Loperfido e Luca Pizzi coi quali siamo molto affiatati. Ammetto che nelle scorse settimane ho ricevuto e valutato anche altre offerte, ma il fatto di ritrovare lo stesso gruppo e lo stesso staff ha giocato un ruolo determinante nella mia scelta di restare, così come immagino abbia influito nella scelta di alcuni miei compagni”.

Sul campionato che inizierà il prossimo ottobre Chiappelli non ha dubbi. “Noi ci dovremo fare di nuovo le ossa e lavorare sodo – spiega – perché il campionato che si appresta sarà a mio avviso molto difficile, perché ci saranno diverse squadre che lotteranno per le prime posizioni. E molto probabilmente saremo in un girone dove saranno tante le squadre con voglia di fare la nuova Serie B il prossimo anno; questo farà si che il livello del campionato sarà più che discreto, anzi penso che possa essere anche più complicato e competitivo rispetto a quello appena trascorso”.

Marco Rivola

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano

