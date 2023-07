SERIE B UFFICIALE – Giordano Durante approda a Roseto

Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo con l’atleta Giordano Durante, sesto tassello nel roster rosetano.

Classe 2002, play-guardia di 178 cm, debutta tra i senior nella stagione 2018/2019 con San Vendemiano in Serie B, dove resta fino al 2020/2021 collezionando 68 presenze alla media di 5,8 punti e 1,4 assist in 16,0 minuti di utilizzo. Si trasferisce a Latina in Serie A2, dal 2021 al 2023 agli ordini proprio di coach Gramenzi, dove in 63 gare giocate ha viaggiato a 4,2 punti e 1,7 assist in 15,7 minuti di media (4,2 punti, 1,6 rimbalzi e 2,1 assist nell’ultimo campionato).

Giocatore ancora giovane ma già con una discreta esperienza anche in categoria superiore, Durante andrà a comporre il pacchetto di registi del roster biancazzurro, potendo anche sfruttare il vantaggio della conoscenza reciproca con coach Gramenzi per un rapido inserimento nei meccanismi di gioco del neo tecnico rosetano.

Queste le parole del DS Verrigni sul nuovo innesto biancazzurro: “Giordano è un giocatore che seppur molto giovane ha già dimostrato tutto il suo valore in A2 allenato tra l’altro dal nostro coach; atleta affidabilissimo, ottimo difensore, molto talentuoso, giocatore di energia e con tanti margini di miglioramento.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO