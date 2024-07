SERIE B UFFICIALE – Giordano Durante rimane a Roseto

La Società Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare la conferma dell’atleta Giordano Durante per la stagione sportiva 2024/25, che difenderà i colori biancazzurri per il secondo anno di fila. Elemento fondamentale all’interno del roster rosetano, classe 2002, “Giordy” la scorsa stagione è stato sicuramente uno dei migliori play di tutta la serie B: 8,9 i punti di media in regular season (high di 18 con l’Andrea Costa Imola), con il 41% da tre punti, il 48% da due, 3,5 rimbalzi e oltre 3 assist di media, mentre in post-season quasi 8 di media (con un high di 21 in Gara 4 a Fabriano), 3.7 rimbalzi e oltre 2 assist.

Oltre alle cifre, in campo uno spirito di sacrificio incredibile, dedizione a lavoro ma soprattutto il gran feeling creato con tutti i tifosi biancazzurri.

Queste le parole del DS Verrigni sulla riconferma di Durante: “Nella passata stagione è stata la spalla ideale di Mantzaris, quest’ultimo metteva più genio e fosforo in regia mentre Giordano compensava tutto quello che mancava, atletismo, fisicità, difesa, un atleta che si è sacrificato tantissimo in campo pur avendo delle doti eccelse a livello tecnico. Un giocatore con talento, affidabile, maturato tantissimo e puntiamo molto su di lui.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO