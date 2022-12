SERIE B UFFICIALE – Giordano Pagani va a rinforzare la Real Sebastiani Rieti

La RSR comunica di aver raggiunto l’accordo con il lungo Giordano PAGANI fino al 30 giugno 2023.

Nato a Busto Arsizio il 28 agosto 1998, Pagani è reduce dal triennio in A2 con le maglie di Urania Milano e Reale Mutua Torino, dove ha giocato le sue ultime due stagioni. In precedenza il lungo lombardo (205 centimetri di altezza) ha maturato esperienza anche in serie B con le maglie di Bernareggio, Faenza e Varese e ora riparte da Rieti, sponda Sebastiani, per riprendere il percorso interrotto quest’estate quando sembrava destinato a un’esperienza estera.

“Arrivo con la voglia di recuperare il terreno perduto e dare il mio contributo alla causa. Entro in un gruppo altamente competitivo, che da due stagioni ormai punta sempre al massimo e sono stato accolto da una società che non ha nulla da invidiare a chi milita in categorie superiori. Pian piano sto entrando in condizione, sono a completa disposizione dello staff tecnico e della squadra”.

Giordano Pagani indosserà la maglia numero 26.

Ufficio Stampa REAL SEBASTIANI RIETI