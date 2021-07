L’Aurora Basket è lieta di annunciare la firma dell’ala/centro Giorgio Calvi. Il lungo classe 2000 ha siglato con la The Supporter un contratto annuale con opzione anche per la prossima stagione sportiva.

Nato a Melzo (MI), alto 203 centimetri per 97 chili, il lungo lombardo è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Don Bosco Livorno, assaggiando negli anni anche i campionati senior. La prima tappa del suo percorso tra i pro corrisponde alla stagione 2019/2020 dove, fino alla sospensione per il Covid, accumula esperienza ritagliandosi uno spazio come quarto lungo. L’anno successivo, per metà stagione, ricopre lo stesso ruolo alla Tezenis Verona, scendendo in campo solo tre volte prima di cambiare casacca e cercare più spazio; da marzo, infatti, Calvi approda alla corte di Piombino, in Serie B, sotto la guida dell’ex tecnico arancioblù Damiano Cagnazzo. Nello spezzone di quest’ultima annata, il lungo milanese si mette in luce mostrando quelle che sono le sue caratteristiche peculiari: giocatore dinamico con delle ottime doti fisiche, mano dolce e capace di fare canestro anche dalla media e dalla lunga distanza e soprattut to una gran voglia di lavorare e migliorare il proprio bagaglio tecnico e tattico, già buono di partenza.

“Giorgio è un giovane giocatore molto interessante del palcoscenico cestistico italiano – afferma il Club Manager arancioblù Michele Maggioli –, perché ha doti atletiche, tecniche e umane di rilievo e vogliamo che la sua crescita continui a Jesi per il suo e per il nostro interesse. Tutti gli allenatori che lo hanno allenato hanno avuto parole stupende nei suoi confronti sottolineandone le qualità e i grandi margini di miglioramento. Benvenuto Giorgio!”

Per questa nuova esperienza con la The Supporter, Calvi ha scelto la canotta numero 25.

Uff stampa Aurora Basket Jesi