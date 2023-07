SERIE B UFFICIALE – Giorgio Manna approda alla Pielle Livorno

La PIELLE LIVORNO ha il piacere di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2023/2024, con Giorgio Manna, guardia/ala (classe 2004) di 198 centimetri (per 98 kg) reduce da un’ottima annata a Langhe Roero (oltre 7 punti di media a partita conditi da 4 rimbalzi).

Nato a Napoli nel 2004 (2 novembre), Manna si è poi trasferito con la famiglia, giocando SBM fino al 2017/18. La stagione successiva si sposta alla Fortitudo Bologna per giocare le finali nazionali Under 15. Le raggiungerà nuovamente negli anni successivi, sempre con la “F”, tra U16 e U19.

Dal 2020/21 è aggregato alla prima squadra in Serie A, debuttando nell’aprile 2021 contro la Reyer Venezia. Nel 2021/22 fa parte sin dall’estate del gruppo in massima serie, mentre in ambito giovanile partecipa anche alla Next Gen Cup.

“Aggiungiamo al reparto esterni, in attesa del rientro di Loschi, un giovane che ha già dimostrato di stare abilmente in campo a questo livello. Non solo le convincenti statistiche della scorsa stagione, ma piuttosto l’attitudine, il desiderio e la determinazione a migliorare quotidianamente ci hanno convinto a scommettere sulla crescita di Giorgio e a non indugiare sul suo inserimento in un roster che ogni giorno appare più consistente e versatile”, per parole del dg Gianluca Petronio.

“Avevamo iniziato a seguire con attenzione Giorgio già durante la scorsa stagione: il suo percorso giovanile di alto livello, le ottime referenze ricevute e il buon impatto dimostrato nella prima annata seniores non sono passati inosservati. All’interno di un roster con tanti giocatori importanti era importante aggiungere un ragazzo sveglio, ambizioso e abituato ad allenarsi e giocare in contesti competitivi”, il commento di coach Marco Cardani.

