SERIE B UFFICIALE – Giovanni Poggi confermato a Faenza

Il ‘Gladiatore’ Giovanni Poggi sarà ancora uno dei punti di forza dei Blacks sotto i tabelloni. L’ala\pivot romana vestirà la canotta faentina per la terza stagione consecutiva, confermando di avere un grandissimo rapporto con la società e i tifosi che lo hanno fatto diventare uno dei loro idoli. Poggi li ha ripagati con una grandissima stagione, sfiorando la doppia-doppia di media di punti e rimbalzi.

In campionato ha segnato 11 punti di media con 8.9 rimbalzi, migliorando nei play off dove ha viaggiato a 11.3 e 9.3. Mitiche sono state anche le sue triple, spesso realizzate al momento giusto, con tanto di dedica al pubblico mimando il gesto dell’arciere mentre scocca una freccia.

“È la prima volta che resto in una squadra per tre anni consecutivi – sottolinea – e questa è la dimostrazione di quanto ormai mi senta romagnolo a tutti gli effetti e di quanto sia legato alla società e a Faenza. Con la città ho un rapporto particolare dovuto anche all’alluvione e a quanto purtroppo è accaduto nei mesi scorsi, ma questa situazione ci ha permesso di unirci ancora di più ed è bello poterla rappresentare in tutta Italia.

Rinnovare il contratto era la cosa più logica che potessi fare, perché la dirigenza ha grandi ambizioni e progetti importanti come si è visto anche nell’ultima stagione e sono orgoglioso di poterne fare parte.

Sono molto fiducioso riguardo al prossimo campionato che sarà sicuramente difficile e molto impegnativo visto che il livello si alzerà parecchio, ma sono convinto che la nostra arma in più sarà il gruppo come lo è sempre stato. I tanti rinnovi permetteranno di mantenere lo zoccolo duro della squadra e sono convinto che anche gli ottimi nuovi giocatori che sono arrivati si integreranno subito. Per quanto riguarda gli obiettivi è ovvio che vogliamo fare meglio dell’ultimo anno per regalare una grande soddisfazione ai nostri tifosi”.

Luca Del Favero