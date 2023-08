SERIE B UFFICIALE – Giovanni Ragagnin firma con il CJ Basket Taranto

Il play/guardia classe 2001 scuola Vanoli Cremona, arriva dalla serie A2, è il 5° tassello del roster di coach Cottignoli: “Convinto dall’interesse della società e dai suoi obiettivi”

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare il 5° tassello ufficiale della nuova squadra per il campionato di serie B Nazionale 2023/24. Si tratta di Giovanni Ragagnin, play classe 2001 che nelle ultime stagioni ha giocato in A2 con la canotta dell’Elachem Vigevano. Giovanni si va ad aggiungere al sempre più ricco e interessante roster a disposizione di coach Mario Cottignoli e che vede al momento: il pivot senegalese Elhadji Thioune, capitan Gianmarco Conte, il play Luca Valentini e la guardia Lucas Fresno. Il CJ Taranto ringrazia l’agente Massimo Iacopini per la felice riuscita della trattativa.

Nato il 10 febbraio 2001 a Castelfranco Veneto, è un play/guardia alto 186 centimetri, cresciuto nel settore giovanile di Bassano, per poi passare prima al Petrarca Padova, poi con la Vanoli Young Cremona. Ha giocato sia nel campionato Under 18 Eccellenza (per lui anche 3 convocazioni in Nazionale u18 e 17 punti realizzati), sia in quello di C Gold, nelle fila della Sensebasket in doppio tesseramento. Ma soprattutto nel 2019/20 la soddisfazione, giovanissimo, di due gettoni in serie A con la canotta di Cremona, contro Pistoia e Reggio. L’anno successivo va ad Agrigento dove è tra i protagonisti di una cavalcata che si ferma a un passo dalla promozione in A2, ko solo in gara5 della finale playoff contro Chiusi. Quindi riparte da Cecina dove ha viaggiato a una media di 6.4 punti, 2.4 rimbalzi e 0.9 assist di media. Due anni fa la chiamata di Vigevano con cui conquista la promozione dalla serie B alla A2 dove ha militato lo scorso anno.

Ecco le sue prime parole da giocatore del CJ Basket Taranto:

Giovanni, sei un “nuovo” giocatore del CJ Taranto: come è andata questa trattativa, come e cosa ti ha convinto del CJ?

La trattativa è andata molto bene, mi ha convinto l’interesse della società e gli obbiettivi che ci siamo fissati

Che tipo di giocatore sei? raccontaci un po’ di te, tecnicamente ma non solo

Sono un giocatore a cui piace giocare molto con i compagni, un giocatore di iniziativa che fa del tiro la propria forza. Mi piace molto la musica e il mare

Cosa pensi di poter portare nel CJ Taranto? Che serie B sarà?

Penso di poter essere d’aiuto alla squadra sia in attacco che in difesa, e credo che con il contributo di tutti possiamo portare questa squadra a un buon risultato.

Hai già parlato con coach Cottignoli?

Abbiamo fatto una breve chiacchierata ancora prima della firma del contratto e non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza

Un messaggio ai tifosi di Taranto?

Non vedo l’ora di cominciare, e mi auguro di vedervi il più numerosi possibile al palazzetto per divertici insieme

Area comunicazione CJ Basket Taranto