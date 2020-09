SERIE B UFFICIALE – Giulianova firma Spera, Tognacci e Paoli

Il Giulia Basket è sempre più attivo sul fronte mercato e mette a segno un altro colpo triplo assicurandosi le prestazioni di Andrea Spera, Federico Tognacci e Alessandro Paoli.

Andrea Spera, centro classe 1996, è un 205 centimetri proveniente dalla GE.VI Napoli (A2). Nativo proprio del capoluogo campano, Spera inizia il suo cammino tra i senior con la maglia della Megaride Basket Napoli facendo il suo esordio in C Regionale. Nel 2013/2014 arriva la chiamata della Scandone Avellino (A1) per completare il roster della prima squadra e disputare il campionato giovanile DNG, campionati disputati anche l’anno successivo con la maglia della Juve Caserta. Nel 2015/2016 il passaggio all’Azzurro Napoli Basket (B) prima dell’approdo al Basket Cecina, dove rimane tre stagioni migliorando di anno in anno cifre e rendimento. I quasi 10 punti di media gli valgono le attenzioni Bakery Piacenza (A2) con cui chiude la stagione con oltre 5 punti e 6 rimbalzi di media. L’anno passato il ritorno in campania dove ha disputato il campionato di A2 con i colori del GeVi Napoli ritagliandosi minuti e spazi importanti

Federico Tognacci è un play/guardia di 195 cm, classe 2000 nativo di San Marino. Cresciuto nelle giovanili di Santarcangelo ha svolto in Romagna tutto il percorso delle giovanili prima di approdare a Pesaro. Proprio con la Vuelle Pesaro nel 2018/2019 ha avuto il battesimo del campo in A1, realizzando anche i primi suoi punti, mentre nello stesso anno, in doppio tesseramento, con la Bramante Pesaro ha disputato un ottimo campionato di C Gold.

Nella scorsa stagione il passaggio alla Rucker Sanve (B) degli ex giallorossi Preti e Ricci, guadagnando di partita in partita minuti e responsabilità. Giocatore di talento e ottimo realizzatore, dal punto di vista tecnico si adatta a più ruoli, mettendo comunque sempre in primo piano le esigenze della squadra.

Aessandro Paoli è un esterno classe 2001, cresciuto con la Lido di Roma Basket e la Honey Sport City Roma dove ha disputato i campionati Under14, Under15 e Under16. Nel 2017 il passaggio al College Basket Borgomanero partecipando ai campionati Under18, DNG e C Gold chiuso con 11 punti di media. Lo scorso campionato l’esordio in B con la Fortitudo Alessandria raggranellando cifre personali di tutto rispetto (6,4 punti con un high di 20 nella gara contro Piombino) a dispetto della giovane età.

