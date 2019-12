SERIE B UFFICIALE – Giulianova ingaggia Amar Balic

La Globo Giulianova anticipa i botti di Capodanno annunciando l’ingaggio del 23enne italo-bosniaco Amar Balic. L’arrivo in giallorosso di Balic si inserisce nell’ottica del progetto tecnico varato in estate da società e staff tecnico, votato allo sviluppo e alla valorizzazione di giocatori giovani e futuribili.

Classe 1996, playmaker di 180 cm, Balic è cresciuto nelle giovanili del Rimini Crabs, esordendo nel 2015 nel campionato di Serie B. Sempre in cadetteria ha disputato ottime stagioni con le maglie della Nuova Pallacanestro Monteroni e del Costa d’Orlando dove ha disputato due campionati incrementando le cifre personali fino a portarle ai 14.4 punti di media della scorsa stagione. Dopo aver iniziato la stagione 2019/2020 in serie A1 Bosniaca nelle fila del KK Vogošća Sarajevo, dove ha viaggiato a 10,4 punti, 3.3 rimbalzi e 4.9 assist di media a partita al cospetto di formazioni che partecipano alle competizioni europee, Amar Balic a partire da oggi si è messo a disposizione di coach Cesare Ciocca.

“Mi hanno parlato molte bene di Giulianova. Sono carico e motivato per raggiungere gli obiettivi stagionali. Sono contento di ritornare a giocare nel girone di Rimini, dove ho giocato tre anni fa, un girone che è sicuramente il più difficile di tutti quelli della serie B. Voglio dare il meglio di me per far vincere alla squadra più partite possibili” – queste le prime parole di giallorosso di Amar Balic – “Sono un playmaker che all’occorrenza può giocare anche guardia. Mi piace coinvolgere i compagni, giocare Pick&Roll e spingere in transizione… e ovviamente non disdegno tirare”.

PASSATE STAGIONI

2013-2014 Bellaria Basket (D) 24g, 11.9ppg

2014-2015 Bellaria Basket (D) 11g, 21.0ppg

2015-2016 Basket Rimini Crabs (B) 20g, 2.3ppg, 1.1rpg, 0.8apg, 56.5% 2p, 33.3% 3p, 45.5% tl

2016-2017 Nuova Pallacanestro Monteroni (B) 30g, 11.2ppg, 4.6rpg, 4.5apg, 1.3spg, 41.8% 2p, 26.1% 3p, 73.1% tl

2017-2018 Polisportiva Costa d’Orlando (B) 30g, 11.2ppg, 4.6rpg, 4.8apg, 1.1spg, 43.6% 2p, 36.4% 3p, 75.5% tl

2018-2019 Polisportiva Costa d’Orlando (B) 28g, 14.4ppg, 3.8rpg, 4.6apg, 1.0spg, 46.6% 2p, 34.0% 3p, 87% tl

2019-2020 Vogosca Sarajevo (Bos) 8g, 10.4ppg, 3.3rpg, 4.9apg, 45.7% 2p, 23.8% 3p, 78.6% tl

FONTE: Area Comunicazione Giulianova Basket 85