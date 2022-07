SERIE B UFFICIALE – Giulio Casagrande è un nuovo giocatore di Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Giulio Casagrande per la stagione sportiva 2022/2023 di Serie B Old Wild West.

Casagrande, ala di 196 centimetri per 93 chili, nato nel 1993, è un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli, dal 3 al 4 ma con grande versatilità, Casagrande nell’ultima stagione con la maglia di Basket Mestre è stato giocatore da 10,8 punti a partita, dimostrandosi uno dei grandi autori dell’ultima stagione dei veneti.

Nel suo curriculum cestistico, dopo gli esordi da senior a 17 anni in C Dilettanti con il Nuovo Basket Udine, Casagrande ha poi toccato anche tappe come Livorno, Cormons, Ardita Gorizia e Oderzo, per poi approdare a Faenza e, dal 2019/2020, arrivare alla Falconstar Monfalcone e, quindi, Mestre.

Ecco le sue prime parole da giocatore di Fiorenzuola Bees: ”Ho scelto di approdare ai Fiorenzuola Bees perchè società e coach mi hanno subito detto di essere ambiziosi quest’anno, cosa che per me è fondamentale.

Sono un giocatore che può giocare da 3 e da 4, portare esperienza, tanta voglia di far bene con questa realtà dei Fiorenzuola Bees che mi sembra veramente sana e vogliosa di fare le cose in maniera importante.

I miei obiettivi sono quelli di riuscire a rendere la società e la tifoseria orgogliosi di come giocheremo, e di conseguenza raggiungere gli obiettivi prefissati

Uff.Stampa Fiorenzuola Bees