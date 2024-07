SERIE B UFFICIALE – Giulio Martini è un giocatore della Fortitudo Agrigento

Giulio Martini è un giocatore della Fortitudo Agrigento.

Classe 2002 nativo di Lugo di Romagna, è un lungo di 207cm cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna, società nella quale ha giocato per tre anni in campionati d’eccellenza, per poi militare in diversi campionati di serie B, con la sua ultima stagione ad Ozzano.

Siamo certi che saprà imporre tutta la sua fisicità sotto canestro a servizio della squadra e che presto, anche lui diventerà un nuovo beniamino del pubblico agrigentino.

Benvenuto!

UFF.STAMPA FORTITUDO AGRIGENTO