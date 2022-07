SERIE B UFFICIALE – Giulio Zambianchi rinforza Herons Basket Montecatini

MTVB Herons Basket è lieta di comunicare di aver ingaggiato l’ala Giulio Zambianchi, 197 cm, nato a Forlì il 31 marzo 2003, proveniente dall’Unieuro Forlì, in A2 compagno di Nicola Natali. In realtà Giulio era un aggregato alla prima squadra nelle ultime stagioni, ha debuttato giocando scampoli di partita, l’esperienza vera sul campo arriva dal doppio tesseramento in C con il Gaetano Scirea Bertinoro e con l’Under 18 di Forlì dove ha raggiunto le finali nazionali. Inoltre ha ricevuto la chiamata dalla Virtus Bologna per disputare la Next Gen 2020 ed è stato in pianta stabile nelle nazionali giovanili Con gli Herons ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Viene descritto, tra le altre cose, come un ottimo tiratore dalla distanza. Il coach Federico Barsotti, che lo ha scovato con l’intenzione di lanciarlo, spiega: “Abbiamo voglia di scoprire e far crescere giovani provenienti da tutta Italia e questa ne è la testimonianza. Giocatore moderno, dotato di gran fisico e perimetralità, con un buonissimo tiro da 3. Sicuramente ha avuto una spinta dalla presenza qui di Nicola, uno dei suoi ex compagni più rappresentativi, ed ha accettato con grande entusiasmo la proposta. Troverà tutto quello che serve per maturare e crescere”.





CARRIERA

21/22 Pallacanestro Forlì 2.015 (A2) e Gaetano Scirea Bertinoro (C Silver)

20/21 Pallacanestro Forlì 2.015 (A2 e U18) e Gaetano Scirea Bertinoro (C Silver)

19/20 Pallacanestro Forlì 2.015 (A2 e U18) e Gaetano Scirea Bertinoro (G Gold)

18/19 Pallacanestro Forlì 2.015 (U16 e U18)

MTVB Herons Basket Area Comunicazione