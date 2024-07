SERIE B UFFICIALE – Gloris Tambwe firma con Omegna

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che, il giovane lungo prodotto di Derthona Basket Gloris Tambwe è un nuovo rinforzo rossoverde.

Classe 2005, scuola bianconera, Tambwe è reduce da un’ottima stagione tra under 19 Eccellenza e Serie B Interregionale. Tambwe, in particolare, si è laureato vicecampione d’Italia a Chiusi con la Bertram, giocando da protagonista e sorprendendo tanti addetti ai lavori per doti tecniche e fisiche. 198 centimetri, Tambwe uscirà dalla panchina portando energia e voglia alla squadra di coach Eliantonio, che arricchisce il reparto lunghi dopo l’approdo in maglia rossoverde di Stepanovic e la conferma di Jacopo Balanzoni.

“Siamo felici che un giovane come Tambwe abbia scelto la Fulgor – il pensiero del DS Fanchini. Si tratta di un giocatore molto migliorato, che nel finale di stagione ha anche acquisito consapevolezza dei propri mezzi e del proprio talento. Si tratta di un atleta esplosivo e molto verticale, che farà da backup di Balanzoni e avrà minuti nel reparto lunghi. Non vediamo l’ora di vederlo in palestra, assieme allo staff del settore giovanile avrà anche molte occasioni per migliorare individualmente”.

UFF.STAMPA FULGOR BASKET