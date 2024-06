SERIE B UFFICIALE – Gnecchi torna a Fabriano

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare che Francesco Gnecchi sarà biancoblu anche nella stagione 2024/25, il ragazzo di Fabriano è la seconda pedina del roster di coach Niccolai.

Nato ad Ancona il 13 novembre 1999, Francesco cresce nel settore giovanile di Fabriano fino ai 15 anni, quando si trasferisce a Borgomanero per completare il suo percorso di sviluppo. Proprio in Piemonte avviene il suo debutto tra i “grandi”, in Serie C Gold con il College Basket Borgomanero: due stagioni in cui Chicco (neanche maggiorenne) si dimostra perfettamente capace di tenere il passo di giocatori già formati e navigati. La stagione successiva si trasferisce in Toscana nelle fila della Virtus Siena, per debuttare in Serie B; nel 2019 un nuovo cambio di canotta: si rimane in Toscana, a Cecina. Due stagioni con la Sintecnica Basket gli valgono la definitiva consacrazione nella categoria.

Gli ultimi campionati li ha disputati nelle Marche, con la Goldengas Senigallia e proprio con i colori biancoblu. Il numero 8 ha chiuso la passata con 7.9 punti, 3.5 rimbalzi e 1 assist ad allacciata di scarpa, arrivando anche a quasi 10 punti di media nelle 8 partite di play-off.

Una notizia fantastica, per Fabriano e il suo movimento cestistico. Chicco rimane nella sua città e la società non può far altro che augurargli il meglio per la prossima stagione in biancoblu.

.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano