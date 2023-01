SERIE B UFFICIALE – Golfo Piombino, arriva l’ex Chieti Denis Alibegovic

Denis Alibegovic è nato a Udine il 15 dicembre del 1999, guardia/ala dalla grande fisicità, coi suoi 195 cm per 93kg, ottimo tiratore da tre, ma capace di colpire le difese in più modi. Gambe rapidissime e fisico atletico e compatto, gli consentono di essere anche un ottimo difensore. Ultimogenito di una famiglia di cestisti, da papà Teoman, protagonista da giocatore con le

maglie della Fortitudo Bologna, di Trieste e Udine, ai fratelli Amar, ex Virtus Bologna, attualmente in forza al Cedevita Lubiana e Mirza, che gioca nella Vanoli Cremona. Muove giovanissimo i suoi primi passi ad Udine, per poi essere chiamato dalla Stella Azzurra Roma. Nelle fila della società nerostellata, termina tutta la trafila delle giovanili, partecipando contemporaneamente anche ai campionati di C, con APDB e Fortitudo Roma. Nell’ultima stagione coi nerostellati, oltre alle giovanili disputa anche 29 partite in B, da 17’ e con 5, 5 punti di media. Nel 2017/18 decide di trasferirsi in Germania, a Monaco, dove gioca nella terza serie nazionale, con la seconda squadra della capitale bavarese. Nel 2019/20 torna in Italia e va a Fabriano, in una squadra che punta alla promozione in A2, segna 5,6 punti in 21’, tirando con il 34% da tre e arrivando ai quarti di Supercoppa. Dopo 10 presenze con Fabriano, in gennaio si trasferisce ad Ancona, sempre in B e con i dorici arriva sesto in regular season, impegnando duramente ai quarti playoff, quella che sarà la promossa in A2, Nardò. In regular season, gioca 26’ segnando quasi 10 punti di media, col 44% da tre. Nel 2021/22 va al Fiorenzuola dove giocherà al fianco di De Zardo e dove esploderà definitivamente, in 30 presenze, va 21 volte in doppia cifra, con un high di 28 punti e oltre 13 punti saranno quelli di media, segnando col 38% da tre e prendendo anche 6,4 rimbalzi. Nelle ultime quattro di campionato, va sempre sopra i 20 punti segnati, col 50% da tre, portando i suoi a sfiorare la qualificazione ai playoff. Prestazioni che gli valgono la chiamata di Chieti in A2, nella stagione successiva. Con i teatini, gioca 18 partite e in 17’ sul parquet segna 5 punti di media, col 49% da due e il 27% da tre, high in stagione, 16 punti contro Latina.

In un ideale passaggio di testimone, dice di lui De Zardo: “Denis è una guardia fisica e molto talentuosa, con tanti punti nelle mani e con un gran potenziale difensivo. Sono sicuro riuscirà a darci una mano nel raggiungimento dei nostri obiettivi e che saprà integrarsi nello splendido gruppo di persone che c’è quest’anno.”

Il suo nuovo coach Cagnazzo commenta così il suo arrivo: “Sono molto contento del suo arrivo a Piombino, perché era una delle nostre priorità. Un ragazzo con già molta esperienza in questa categoria, ma al tempo stesso, con ampi margini di miglioramento. Sono sicuro che saprà mettere il suo talento, la sua fisicità e le sue ambizioni sul campo, in questa seconda parte di campionato, rendendosi utile alla squadra. Ha la capacità di attaccare in tutte le situazioni e potrà quindi darci tutto quello che serve per vincere più partite possibili, da qui a fine campionato.”

Le prime parole di Denis in gialloblu: “Sono molto felice di essere qua e di aver preso questa decisione e non vedo l’ora di entrare in campo. Sono qua perché, con le mie doti e il mio talento, voglio portare la squadra ai playoff e farò di tutto, mettendomi a disposizione del coach e dei compagni, per far sì che ciò accada. Forza Piombino!!!”