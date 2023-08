SERIE B UFFICIALE – Golfo Piombino chiude il roster con la conferma di Lorenzo De Zardo

Lorenzo sarà ancora gialloblu, anche in questo 2023/24, la società ha deciso di non privarsi di un grande giocatore, con la speranza che stavolta sia un crack per il campionato, come dovrebbe essere, vista la sua potenza e la sua qualità e non per le sue ginocchia.

Grande attestato di fiducia della società gialloblu al giocatore laziale, dopo il grave infortunio. Arriva così a undici il roster a disposizione di Cagnazzo, con 9 giocatori disponibili da subito e i due infortunati che rientreranno a campionato in corso.

Dopo il grave infortunio subito nella trasferta di inizio 2023, a Oleggio, per Lorenzo è iniziato un lungo calvario, fatto di due operazioni e di tanto lavoro in palestra per recuperare. Ma Dez, come lo chiamano i compagni, non si è mai abbattuto, anzi tutti gli infortuni avuti, sembrano averne temprato ulteriormente il carattere. Questa sua grinta, nella sfortuna e quella dimostrata in campo, hanno convinto la società a tenerselo stretto. Non sarà disponibile nella prima parte di stagione, ma appena lo sarà, sarà un notevole upgrade per la squadra.

Con Venucci e De Zardo, Piombino si gioca una grande scommessa, il loro rientro potrebbe, nella seconda parte di stagione innalzare esponenzialmente il potenziale della squadra.

Le parole di coach Cagnazzo: “ Sono molto contento di continuare a lavorare con Dez e che la società gli abbia dato la possibilità di riabilitarsi e tornare ad essere quello che era. Chiaramente con lui gli obiettivi saranno diversi, il primo sarà quello di farlo tornare nelle migliori condizioni fisiche possibili e fargli riassaggiare il campo dopo tanto tempo, il secondo step, sarà invece quello di reinserirlo nel nuovo gruppo. Sappiamo che ci vorrà tempo, ma con pazienza, impegno ed energia, proveremo a farlo tornare come e anche meglio di prima.”

Le parole di Lorenzo: “Sono sinceramente molto contento di poter essere uno degli atleti che militerà per il Basket Golfo Piombino anche nella stagione sportiva 2023/24.

L’ambiente societario si è sempre dimostrato positivo, motivante, accogliente e lo staff tecnico preparato, ambizioso, serio.

A seguito del mio infortunio, avvenuto nel gennaio scorso, e alle operazioni chirurgiche subite, la società non mi ha mai fatto sentire solo, ma si è sempre impegnata per includermi, dimostrandomi quanto credesse in me: questo mio rinnovo ne è una dimostrazione unica.

La scelta del Presidente Lolini e del DS Cecchetti di aspettarmi e concedermi il tempo necessario per tornare in campo nel migliore dei modi, è una riprova delle loro qualità di professionisti, ma soprattutto è una dimostrazione di un’umanità che non ho mai riscontrato nel corso della mia carriera.

Sono molto motivato e spero di rientrare al più presto e nel miglior modo possibile, per poter dare il mio contributo alla squadra, ai compagni e alla città… fino all’ultimo secondo dell’ultima partita di campionato!

Ci vediamo presto al Pala Tenda!”

Allora Dez noi ti aspettiamo e ti vogliamo ancora veder correre e gioire all’impazzata, come dopo quel canestro allo scadere contro Omegna.

Uff stampa Golfo Basket Piombino