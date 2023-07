SERIE B UFFICIALE – Golfo Piombino conferma Fabrizio Piccone

Una conferma fortemente voluta e sofferta, quella di “Picco”, non era facile tenerlo dopo la grande annata che ha disputato, ma ci siamo riusciti e Fabrizio dovrà essere, in questa stagione, uno degli uomini di punta della formazione di coach Cagnazzo. Un 2022/23 favoloso per l’esterno abruzzese, che premia la sua dedizione assoluta al basket e la cura quasi maniacale del suo fisico, insomma un professionista serissimo, costantemente proiettato alla ricerca del miglioramento. Un annata da record per lui, è stato quarto nel girone per minuti giocati, quinto assoluto nella classifica marcatori, quarto miglior tiratore da tre punti e terzo dalla lunetta, ma ben piazzato anche nella classifica quella degli assist. Di lui restano negli occhi, la tripla folle di Vigevano e quelle decisive contro Oleggio in gara cinque, dal buzzer beater allo scadere della prima metà gara, fiammella che riaccese le speranze, alle due decisive, nel finale di gara. Difficile chiedere di più ad un giocatore, ma conoscendo il ragazzo, non ci sorprenderebbe lo facesse nella prossima stagione.

Queste le sue parole alla conferma: “Le aspettative sono molto alte, sia da parte mia che da quella della società. Vorrei ripartire da quell’impatto che abbiamo avuto sul pubblico di Piombino, da quell’entusiasmo che si era creato intorno a noi, che è stato uno dei più belli e coinvolgenti da me vissuti. Cercherò di dare il massimo come è mia abitudine fare, mi sto allenando tantissimo, per cercare di essere protagonista anche in questa nuova e più impegnativa B nazionale.

Ho scelto Piombino, perché la sua proposta era la migliore e perché non è facile trovare un ambiente così, dove mi sono trovato benissimo con tutti, a partire dal coach, a tutti i componenti della dirigenza e ovviamente con i tifosi. Come ho detto e come è giusto che sia, vogliamo puntare in alto, ma al tempo stesso, consapevoli dell’innalzamento del livello di questo campionato, dobbiamo anche avere i piedi ben piantati in terra. Sarà un campionato lungo che ci dovrà veder crescere di domenica in domenica, sia mentalmente, che tecnicamente per arrivare a dare il nostro massimo. Io sono pronto!!!”

Coach Cagnazzo dice di lui: “ Non posso che esprimere la mia grandissima soddisfazione, per essere riuscito a trattenerlo a Piombino. È un ragazzo che ha dimostrato tutte le sue grandi qualità e quello che può fare in questo campionato e credo che possa fare ancora meglio, in alcuni aspetti del suo gioco, facendo un ulteriore salto di qualità. Sa che sarà chiamato ad un ruolo di grandissima responsabilità, all’interno della nostra squadra, ma so che sarà pronto e felice per questo. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con lui.”

Uff. Stampa Golfo Basket Piombino