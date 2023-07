SERIE B UFFICIALE – Golfo Piombino, dall’Argentina arriva Lautaro Fernandez Berra

Colpo grosso del Basket Golfo Piombino, dall’Argentina arriva Lautaro Fernandez Berra. Un lungo che arriva dalla massima serie sudamericana, con grandi motivazioni.

Lautaro è un centro di 208 cm per 101 kg, nato il 9 gennaio del 98 a Firmat, nella provincia di Santa Fe. Ha debuttato nella massima serie argentina a 18 anni appena compiuti e ha sempre giocato nell’ Obras Sanitarias, squadra della capitale Buenos Aires. Nella Liga A, ha disputato 6 campionati, arrivando quattro volte ai playoff, partecipando, nelle ultime tre stagioni, anche alla Champions League America e ha collezionato in totale ben 225 presenze, con 1543 punti segnati.

Centro tradizionale, non tira da tre, ma nelle ultime tre stagioni, non è mai sceso sotto il 60% da due. Nella sua migliore annata, ha realizzato 9,7 punti di media in 24’, col 60% da due e 4,4 rimbalzi. Nell’ultima ha realizzato 5,3 punti di media in soli 16’, col 62,5% da due e 3,3 rimbalzi e ai playoff, 7,3 punti in 19’, col 61,8% da due e 3,8 rimbalzi, è andato 9 volte in doppia cifra, con un high di 16 punti, fatto due volte, arrivando settimo in regular season e ai quarti playoff. Ha giocato anche nelle rappresentative nazionali under 17, under 18 e disputato due World Cup con l’under 19, ha anche alcune presenze con la nazionale maggiore, alle qualificazioni, sempre per la World Cup.

Giocatore che dovrà portare in campo, oltre alla sua fisicità, la “garra” tipica dei gauchos argentini. Dal punto di vista tecnico, lungo diverso da Tiberti, agendo prevalentemente nel pitturato, ma che come il suo predecessore, ha una notevole propensione al rimbalzo da cui costruisce buona parte dei suoi punti. Ha anche due mani morbidissime, nell’eseguire morbide parabole dalla breve distanza.

Di lui dice coach Cagnazzo: “Siamo molto contenti che abbia accettato la nostra proposta, è un ragazzo giovane, ma già con tanta esperienza, anche internazionale, con la nazionale e grazie ai campionati disputati in un club argentino di ottimo livello, anche con partecipazioni all’equivalente della nostra Eurolega. Giocatore molto bravo a concludere dentro l’area, con grande stazza fisica, ma che corre molto bene il campo. Avrà tantissime motivazioni per dimostrare il proprio valore, in un campionato difficile e di buon livello, come la prossima B nazionale. Ci è piaciuta molto anche la grande motivazione e convinzione con cui ha deciso di venire da noi.”

Le sue prime parole da gialloblu: “Sono molto emozionato per questo trasferimento a Piombino, non vedo l’ora di allenarmi con i nuovi compagni. È la mia prima esperienza fuori dall’Argentina e spero con tutto il cuore di integrarmi con la squadra, con la città e di riuscire ad entrare nel cuore dei tifosi piombinesi. Non so l’italiano, ma conto di impararlo rapidamente e di conoscere la vostra cultura. Ho avuto la fortuna lo scorso anno di visitare la toscana e ne sono rimasto incantato.”

