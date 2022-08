SERIE B UFFICIALE – Green Basket Palermo, confermato Alessio Ronconi

La guardia avellinese Alessio Ronconi, dopo aver regalato insieme ai compagni il titolo in C Gold e la promozione in Serie B, difenderà in campo anche in cadetteria i colori del Green Basket Palermo.

Un’altra conferma importante per il roster di coach Verderosa arriva con il giocatore che ha cambiato, l’anno scorso, il volto della squadra che ha finito poi per dominare il finale di regular season e i playoff, staccando il pass per il ritorno in Serie B.

Il classe 1995 ha saputo immediatamente integrarsi nel gruppo biancoverde, regalando soprattutto nuova linfa alla difesa e alla transizione dei palermitani, chiudendo la stagione con 10.9 punti di media e consegnando il trofeo della C Gold alla famiglia Mantia.

Frutto del vivaio della Scandone Avellino, a Benevento e Agropoli le prime esperienze in Serie C, prima della chiamata di Napoli in Serie B dove milita tra il 2016 e il 2018, totalizzando 71 presenze e 3.8 punti di media, e centrando con i partenopei la promozione in A2. Poi ancora Battipaglia in Serie B, Oderzo e Pallacanestro Salerno in C Gold, sempre sfiorando quella Serie B conquistata in maggio a Palermo.

«Sono felicissimo di poter vivere un’altra stagione a Palermo con la società con la quale l’anno scorso siamo riusciti a vincere, tornando in Serie B – le parole di Ronconi -. Sarà un’altra bellissima e intensa avventura insieme, aspetto tutti i tifosi al palazzetto: il PalaMangano sarà fondamentale quest’anno».

Uff stampa Green Basket Palermo