SERIE B UFFICIALE – Green Basket Palermo firma Jona Di Giuliomaria

Altro rinforzo nel pacchetto esterni per Green Basket Palermo, che ufficializza l’arrivo di Jona Di Giuliomaria per la stagione 2022/23 di Serie B OldWildWest. Guardia/play classe 2002 di 191cm, nelle vene di Di Giuliomaria scorre ‘sangue a spicchi’, lo stesso di papà Christian, ex giocatore della Nazionale Azzurra e attuale allenatore.

Nato a Varese, ma cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Cantù, esordisce in prima squadra nel 2018 con la maglia della ABC Cantù in C Gold, per poi spostarsi a Fabriano nel suo primo campionato di formazione lontano da casa. Con la Ristopro centra la promozione in A2, contribuendo con le sue 17 presenze e 2.3 punti di media. La stagione seguente va a Desio, in Serie B, dove disputa 19 partite a 4.5 punti e il 34% da tre, una delle sue caratteristiche tecniche, per poi passare a Molfetta a fine febbraio, chiudendo la stagione con oltre 25 minuti di media a partita e la doppia cifra di media per punti segnati (10.2).

Adesso l’arrivo a Palermo, dove potrà alimentare la batteria di giovani talenti che potranno mettersi in mostra al PalaMangano quest’anno.

«Arrivo a Palermo con le idee ben chiare – spiega Di Giuliomaria -. Parlando con il coach ho subito sposato questo progetto, che mi stimola a fare il meglio possibile, sapendo cosa posso dare alla squadra in termini tecnici e d’intensità da mettere in campo. Voglio dare il massimo sempre, in ogni partita, cercando insieme ai miei compagni di raggiungere il più alto livello possibile, con l’auspicio di poter vedere ogni domenica un grande pubblico sugli spalti».

Uff.Stampa Green Basket Palermo